Holi: इन एक्ट्रेसेस ने पति पर बरसाया प्यार भरा रंग, खूबसूरत तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
| Mar 15, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के गाल पर रंग लगाया.
कटरीना कैफ ने अपने पति विक्की कौशल के साथ जमकर होली खेली.
अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन के साथ होली पर रंग खेला और डांस किया.
सुरभि ज्योति ने अपने पति सुमित सूरी के साथ होली सेलिब्रेट की.
स्वरा भास्कर अपने फहद अहमद के साथ होली मनाई. उनके साथ बेटी भी नजर आई.
सनी लियोनी ने होली पर अपने पति डेनियल वेबर के साथ जमकर मस्ती की.
आरती सिंह ने अपने पति दीपक चौहान को होली पर रंग लगाया.
