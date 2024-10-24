इन एक्ट्रेसेस को बिना मेकअप देख चौंक जाएंगे, कुछ को तो पहचानना भी मुश्किल

बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस मेकअप और स्टाइलिश ड्रेसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं.

फोटोग्राफर्स भी उनके घर से निकलते ही उनकी फोटोज के लिए पीछे भागने लगते हैं.

लंच से लेकर कर जिम तक, उनकी हर आउटिंग को पैपराजी फॉलो करते है.

बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पर खुद को मेनटेन करने और खूबसूरत दिखने का काफी प्रेशर भी रहता है.

सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स आए दिन किसी न किसी एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स को लेकर ट्रोल भी कर देते हैं.

कैटरीना कैफ फैंस की फेवरेट हैं मगर नो मेकअप लुक में आपको उन्हें पहचानने में कठिनाई हो सकती है.

सोनम कपूर काफी स्टाइलिश लुक कैरी करती हैं मगर उनकी बिना मेकअप की फोटो देख आप शॉक्ड हो जाएंगे.

दीपिका पादुकोण बेहद खूबसूरत दिखती हैं मगर मेकअप के बिना उन्हें देखकर आपके लिए पहचानना मुश्किल हो होगा.

फिटनेस डीवा शिल्पा शेट्टी इस उम्र में भी खुद को काफी मेनटेन रखती हैं विदआउट मेकअप वो भी पहचान में नहीं आती हैं.

प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीत रही हैं.

मगर प्रियंका चोपड़ा की एक ऐसी फोटो इंटरनेट पर हैं, जिन्हें देख कर आप हैरान हो जाएंगे मगर इसमें वो एक आम लड़की लग रही हैं.

