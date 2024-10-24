इन एक्ट्रेसेस को बिना मेकअप देख चौंक जाएंगे, कुछ को तो पहचानना भी मुश्किल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2024
बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस मेकअप और स्टाइलिश ड्रेसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोग्राफर्स भी उनके घर से निकलते ही उनकी फोटोज के लिए पीछे भागने लगते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लंच से लेकर कर जिम तक, उनकी हर आउटिंग को पैपराजी फॉलो करते है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पर खुद को मेनटेन करने और खूबसूरत दिखने का काफी प्रेशर भी रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स आए दिन किसी न किसी एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स को लेकर ट्रोल भी कर देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना कैफ फैंस की फेवरेट हैं मगर नो मेकअप लुक में आपको उन्हें पहचानने में कठिनाई हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर काफी स्टाइलिश लुक कैरी करती हैं मगर उनकी बिना मेकअप की फोटो देख आप शॉक्ड हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण बेहद खूबसूरत दिखती हैं मगर मेकअप के बिना उन्हें देखकर आपके लिए पहचानना मुश्किल हो होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिटनेस डीवा शिल्पा शेट्टी इस उम्र में भी खुद को काफी मेनटेन रखती हैं विदआउट मेकअप वो भी पहचान में नहीं आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीत रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर प्रियंका चोपड़ा की एक ऐसी फोटो इंटरनेट पर हैं, जिन्हें देख कर आप हैरान हो जाएंगे मगर इसमें वो एक आम लड़की लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जानें शूटिंग के बाद फिल्मों में पहने गए कपड़ों का क्या होता है?
अगली वेब स्टोरी देखें.