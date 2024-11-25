आखिर कौन हैं Kavya Maran जो बॉलीवुड के बादशाह Shah Rukh Khan को अमीरी में देती हैं टक्कर?

Nov 25, 2024

काव्या मारन क्रिकेट लवर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. वो अक्सर IPL मैच और IPL ऑक्शन के दौरान नजर आती हैं.

मगर क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन कौन हैं? अगर नहीं, तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे.

काव्या मारन IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और सन ग्रुप्स की हेड हैं.

काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप्स के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनका नाम देश के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है.

काव्या मारन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से की थी. उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से बिजनेस में एमबीए किया था.

क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर हैं?

काव्या मारन सन ग्रुप्स के बिजनेस को खुद संभालती हैं. उनके पिता कलानिधि मारन की नेटवर्थ 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है.

वहीं शाहरुख खान की नेटवर्थ सिर्फ 7,300 करोड़ रुपए है. जो कि काव्या मारन की नेटवर्थ से काफी कम है.

काव्या मारन के पिता कई टीवी चैनल, न्यूज पेपर, रेडियो स्टेशन और फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं.

काव्या मारन का रिश्ता पॉलिटिक्स से भी है. उनके दादा मुरासोली मारन पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर थे.

