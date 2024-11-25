आखिर कौन हैं Kavya Maran जो बॉलीवुड के बादशाह Shah Rukh Khan को अमीरी में देती हैं टक्कर?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
काव्या मारन क्रिकेट लवर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. वो अक्सर IPL मैच और IPL ऑक्शन के दौरान नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन कौन हैं? अगर नहीं, तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और सन ग्रुप्स की हेड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप्स के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनका नाम देश के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से की थी. उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से बिजनेस में एमबीए किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन सन ग्रुप्स के बिजनेस को खुद संभालती हैं. उनके पिता कलानिधि मारन की नेटवर्थ 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं शाहरुख खान की नेटवर्थ सिर्फ 7,300 करोड़ रुपए है. जो कि काव्या मारन की नेटवर्थ से काफी कम है.
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन के पिता कई टीवी चैनल, न्यूज पेपर, रेडियो स्टेशन और फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काव्या मारन का रिश्ता पॉलिटिक्स से भी है. उनके दादा मुरासोली मारन पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कौन हैं IPL Auction में छा जाने वाली जाह्नवी मेहता? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
अगली वेब स्टोरी देखें.