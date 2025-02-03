अमिताभ बच्चन के सामने उड़ा रेखा का मजाक, फिर मिला...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025

सोशल मीडिया पर केबीसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समय रैना रेखा का मजाक अमिताभ बच्चन के सामने उड़ा रहे हैं.

हाल ही में समय रैना केबीसी का गेम खेलने के लिए पहुंचे थे. यहां पर समय रैना तन्मय भट्ट और भुवन बाम के साथ नजर आए. इस दौरान समय रैना ने अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लिया.

हॉट सीट पर बैठते ही समय रैना ने अमिताभ बच्चन के साथ मस्ती करनी शुरू कर दी. इसी बीच समय रैना ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

बातों ही बातों में समय रैना ने बॉलीवुड अदाकारा रेखा को लेकर एक जोक मार दिया. समय रैना ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि आपमे और एक सर्कल में क्या चीज सेम है.

इस सवाल को सुनकर बिग बी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए. अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनको इस सवाल का जवाब नहीं पता है. जिसके बाद समय रैना ने इस सवाल का जवाब दिया.

समय रैना ने दावा किया कि सर्कल और अमिताभ बच्चन दोनों के ही पास रेखा नहीं है. ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन जोर जोर से हंसते नजर आए. अब समय रैना का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

लोग कह रहे हैं कि समय रैना को इस तरह से रेखा पर जोक नहीं मारना चाहिए था. अब समय रैना कभी भी केबीसी के मंच पर आस पास भी नहीं फटक पाएगा.

अब ये तो हर कोई जानता है कि एक जमाने में बिग बी और रेखा का रिश्ता हुआ करता था. रेखा तो आज भी जमाने के सामने बिग बी के बारे में बात करने से जरा भी नहीं कतराती हैं.

