इस एक्टर ने फिल्म में सिर्फ 1 शब्द बोलने के वसूले थे 75 लाख रुपये
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 30, 2025
हॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने एक ऐसी मूवी में काम किया, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपये चार्ज किए थे.
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी में एक शब्द बोलने के लिए एक्टर ने 75 लाख रुपये फीस ली थी.
इस एक्टर का नाम कियानू रीव्स है. वह 'जॉन विक' और 'द मैट्रिक्स' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार 'द मैट्रिक्स रीलोडेड' और 'द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस', इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें लगभग 100 मिलियन डॉलर लिए थे.
हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में कियानू रीव्स ने केवल 638 शब्द ही बोले थे.
और इस हिसाब से उन्होंने एक शब्द बोलने के 1,59,000 डॉलर यानी 75 लाख रुपये लिए.
वहीं इस हिसाब से कियानू रीव्स दुनिया के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं.
बता दें कि अब जल्द ही कियानू रीव्स 'जान विक 5' में नजर आने वाले हैं.
