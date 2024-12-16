Keerthy Suresh ने दूसरी बार रचाई शादी, पति संग मंडप में किया लिपलॉक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 16, 2024
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड एंथनी से 12 दिसंबर को शादी रचाई थी.
गोवा में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी के बाद अब कीर्ति और एंथनी ने क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी रचाई.
इस दौरान कीर्ति व्हाइट कलर की ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही थीं.
बता दें कि कीर्ति और एंथनी इस क्रिश्चियन शादी के दौरान लिप लॉक करते दिखे.
इस तस्वीर में कीर्ति अपने पिता के साथ हाथ में गुलदस्ता लिए खड़ी हैं.
इस तस्वीर में एंथनी थाटिलल व्हाइट कलर के सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हैं.
इस तस्वीर में कीर्ति और एंथनी अपनी दूसरी शादी में बहुत खुश लग रही हैं.
इस तस्वीर में कीर्ति और एंथी जमकर डांस करते दिख रहे हैं. कीर्ति के इन फोटोज पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
कीर्ति और एंथनी की इन तस्वीरों पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
