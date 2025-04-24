बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी Kesari 2? 6 दिनों में ही फ्लॉप हो गई Akshay Kumar की फिल्म
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 24, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं.
इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे नजर आ रही हैं.
जलियांवाला बाग पर बनी इस मूवी को पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन किया था.
लेकिन धीरे-धीरे इस फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' ने छठवें दिन 3.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 42.20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
हालांकि छह दिन बाद भी अक्षय कुमार की 'केसरी 2' फिल्म का आधा बजट भी नहीं निकल पाई है.
बता दें कि केसरी 2 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी.
ऐसे में फिल्म के कलेक्शन को देखा जाए तो 'केसरी 2' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है.
