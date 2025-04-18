ओपिंग डे पर छा गई अक्षय कुमार की Kesari 2, पहले दिन करेगी इतना बिजनेस!

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

अक्षय कुमार और अनन्या पांडे की फिल्म 'केसरी 2' आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है.

जलियांवाला बाग पर बनी इस मूवी को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.

ऐसे में मेकर्स को उम्मीदें हैं कि ये फिल्म पहले दिन धांसू कमाई करेगी.

अब 'केसरी 2' के ओपनिंग डे कलेक्शन की ऑक्यूपेंसी और प्रीडिक्शन सामने आई है.

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार यह मूवी ओपनिंग डे पर 4.76 करोड़ रुपये की कमाई करेगी.

हालांकि अभी तक यह केवल अर्ली एस्टीमेट है और फिल्म का असली कलेक्शन आना अभी बाकी है.

बता दें कि केसरी फिल्म असली इवेंट्स पर बनी है.

और इस मूवी में अक्षय कुमार सी. संकरन नायर का रोल निभा रहे हैं.

तो वहीं फिल्म में एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.

