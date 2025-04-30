Kesari 2 का दूसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर तहलका, किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Apr 30, 2025
एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' को रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं.
हालांकि अक्षय की इस फिल्म की कमाई में बिल्कुल भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है.
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी इस मूवी ने रिलीज के दूसरे मंगलवार में भी जबरदस्त कलेक्शन किया है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 'केसरी 2' ने 12वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
इस हिसाब से फिल्म ने 70.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
हालांकि अभी तक यह फिल्म के आधिकारिक आंकड़ें नहीं हैं.
मूवी का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि 'केसरी 2' में एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.
इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार ने सी. संकरना नायर का रोल निभाया है.
