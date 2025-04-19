Kesari 2 के आगे ढ़ेर हुई 'जाट', अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन छापे इतने नोट?
Pratibha Gaur
| Apr 19, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन कर रही है.
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी यह फिल्म कल यानी 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.82 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की थी.
वहीं अब सबकी निगाहें फिल्म के दूसरे दिन के आंकड़ों पर टिकी हैं.
कोर्ट रूम ड्रामा पर बनी फिल्म 'केसरी 2' दूसरे दिन अब तक 7 करोड़ रुपये का आंकड़ा बमुश्किल ही पार कर पाई है.
19 अप्रैल की शाम 8 बजे तक 6.24 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.
और इस हिसाब से 'केसरी 2' दो दिनों में 13.99 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.
हालांकि अभी तक यह फिल्म के शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कनेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि 'केसरी 2' में फिल्म ने सी. संकरन नायर का रोल निभाया है.
