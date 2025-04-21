तीसरे दिन Kesari 2 ने की छप्परफाड़ कमाई, रविवार का मिला जबरस्त फायदा
Pratibha Gaur
| Apr 21, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' की रिलीज को अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं.
मूवी ने ओपनिंग डे पर थोड़ी धीमी शुरुआत की थी लेकिन वीकेंड पर 'केसरी 2' को जबरदस्त रिस्पांस मिलाय
इस फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन किया है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 'केसरी 2' ने तीसरे दिन 12.25 करोड़ रुपये की कमाई की है.
इस हिसाब से मूवी ने इन तीन दिनों में अब तक 29.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
हालांकि 'केसरी 2' के यह केवल शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'केसरी 2' में एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी लीड रोल निभा रही हैं.
वहीं इस मूवी में एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.
बता दें कि 'केसरी 2' में अक्षय कुमार ने आर संकरन नायर का रोल निभाया है.
