अक्षय कुमार की 'केसरी 2' लेगी धुआंधार ओपनिंग? एडवांस बुकिंग में आई 800% तेजी
Pratibha Gaur
| Apr 17, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' कल यानी 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.
यह फिल्म जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड पर आधारित है.
तो वहीं मूवी में एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं और धड़ल्ले से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हो रही है.
60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी की एडवांस बुकिंग में पिछले 24 घंटे में 800 प्रतिशत तेजी आई है.
इस फिल्म में अक्षय कुमार सी. संकरन नायर का रोल निभा रहे हैं, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोर्ट केस लड़ते हैं.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार जहां 24 घंटे में फिल्म के केवल 9 लाख रुपये के टिकट बिके थे तो वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 84.25 लाख रुपये पहुंच गया है.
ब्लॉक सीटों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर 1.88 करोड़ रुपये हो चुका है.
इस हिसाब से देखा जाए तो 'केसरी 2' ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई करेगी.
