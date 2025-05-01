100 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार Kesari 2, 13वें दिन की इतनी कमाई
May 01, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
इस मूवी की रिलीज को 13 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार की यह फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा जल्द ही छूने वाली है.
केसरी 2 ने 13वें दिन 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
और इसी के साथ 'केसरी 2' ने अब तक 72.80 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
हालांकि अभी तक यह फिल्म के केवल शुरुआती आंकड़े हैं, केसरी 2 का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि केसरी 2 सी. संकरना नायर की जिंदगी पर आधारित है.
जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को कटघरे में खड़ा किया था.
इस मूवी में अनन्या पांडे भी लीड रोल निभा रही हैं.
