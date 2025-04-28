दुनियाभर में अक्षय कुमार की Kesari 2 का बजा डंका, किया इतना कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2025

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कहर बरपा रही है.

यह फिल्म 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.

9 दिनों में ही फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है.

लेटेस्ट बॉलीवुड की एक पोस्ट के अनुसार 'केसरी 2' ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी लीड रोल में नजर आ रही हैं.

तो वहीं एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.

बता दें कि 'केसरी 2' फिल्म 1919 में जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड पर आधारित है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'केसरी 2' मूवी को समीक्षकों ने भी पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं.

