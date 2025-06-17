Kesari 2 ने Jio Hotstar पर रिलीज होते ही बना डाला ये रिकॉर्ड, 'हाउसफुल 5' से पहले बनी...
Pratibha Gaur
| Jun 17, 2025
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी 2' 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
यह मूवी 13 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है और इसने रिलीज होते ही रिकॉर्ड बना दिए.
ओटीटी पर रिलीज के 4 दिन बाद ही 'केसरी 2' भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.
वहीं यह मूवी भारत में अब तक ओटीटी पर देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है.
केसरी 2 में अक्षय कुमार ने सी. संकरन नायर का रोल निभाया है.
इस फिल्म में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी लीड रोल निभाया है.
'केसरी 2' में आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं, जो अंग्रेजी हुकुमत के लिए लड़ रहे हैं.
'केसरी 2' में अक्षय कुमार का रोल लोगों को काफी पसंद आया है.
