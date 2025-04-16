ओपनिंग डे पर छप्परफाड़ कमाई करेगी Kesari 2, एडवांस बुकिंग से छापे इतने करोड़
Pratibha Gaur
| Apr 16, 2025
अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'केसरी 2' 2 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनी है. मूवी में अक्षय एक वकील के रोल में हैं.
इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.
जिसे देखकर लग रहा है कि 'केसरी 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करेगी.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'केसरी चैप्टर 2' के अब तक 5 हजार टिकट बिक चुके हैं.
और इस हिसाब से मूवी ने अब तक 12 लाख 65 हजार रुपये की कमाई कर डाली है.
तो वहीं ब्लॉक सीटों के अनुसार 'केसरी 2' ने अब तक 1 करोड़ 2 लाख रुपये की कमाई कर ली है.
'केसरी 2' की एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो यह मूवी ओपनिंग डे पर जमकर नोट छापने वाली है.
बता दें कि 'केसरी 2' में एक्टर आर माधवन नेगेटिव रोल में हैं.
