Kesari Chapter 2 से पहले अक्षय कुमार ने कीं ये 6 बायोपिक, कितनी हुई फ्लॉप?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Apr 15, 2025

अक्षय कुमार फिल्म केसरी के चैप्टर 2 से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं

कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित अक्षय की इस फिल्म में जलियावाला बाग की कहानी को दिखाया जाएगा.

अक्षय इससे पहले भी कई तरह की बायोपिक कर चुके हैं. आइए आपको उनका हाल बताते हैं.

अक्षय कुमार की फिल्म रुस्मत बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.

फिल्म गोल्ड में भारतीय हॉकी टीम की कहानी दिखाई गई. ये फिल्म फ्लॉप रही.

फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत का रोल निभाया. ये फिल्म हिट रही थी.

इस लिस्ट में सम्राट पृथ्वीराज भी इसी लिस्ट में है, जो फ्लॉप साबित हुई थी.

मिशन रानीगंज का नाम भी इस लिस्ट में है, जो बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी.

फिल्म स्काई फोर्स को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिल्म हिट का टैग नहीं ले पाई.

