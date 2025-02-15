'केसरी चैप्टर 2' की बदल गई रिलीज डेट, जानें कब दस्तक देगी अक्षय कुमार की फिल्म
Pratibha Gaur
| Feb 15, 2025
साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
अब अक्षय कुमार इस फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ थिएटरों में दोबारा दस्तक देने वाला है.
इस मूवी में जलियांवाला बाग की खौफनाक घटना को बताया जाएगा.
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' की नई रिलीज डेट भी सामने आ गई है.
बता दें कि पहले ये फिल्म 18 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.
इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ एक्टर आर माधवन भी लीड रोल निभाएंगे.
तो वहीं एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इस मूवी में लीड रोल निभाएंगी. ै
रिपोर्ट्स की मानें तो पहले 'केसरी चैप्टर 2' का नाम 'शंकरा' रखा गया था.
लेकिन बाद में इस फिल्म के नाम को बदल दिया गया.
