हिट एक्टर है इस साउथ सुपरस्टार का बॉडीगार्ड, देख Salman Khan का शेरा भी हर जाएगा हैरान
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
साउथ फिल्म केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था. फिल्म के सभी कलाकारों को पॉपुलैरिटी मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
यश फैंस के असली रॉकी भाई बन गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में यश के बॉडीगार्ड को भी एंट्री मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में यश की टक्कर गरुणा नाम के विलेन से हुई और ये रोल रामचंद्र राजू ने निभाया.
Source:
Bollywoodlife.com
कम ही लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में राम अभिनेता यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रामचंद्र राजू ने यश के साथ कई सारी फोटोज शेयर की हुई हैं, जिसमें वह एक्टर की फैमिली संग दिखे.
Source:
Bollywoodlife.com
रामचंद्र की फैमिली भी काफी अच्छी है. उनकी एक पत्नी और दो बच्चे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कहा जाता है कि जब निर्देशक केजीएफ की स्क्रिप्ट यश को सुनाने गए तो वहीं पर उनकी और राम की मुलाकात हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
राम की इमेज और पर्सनैलिटी से निर्देशक काफी इंप्रेस हुए और उन्हें विलेन को रोल तुरंत दे दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद ही बॉडीगार्ड रामचंद्र राजू की एंट्री फिल्मों में हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
वह फिल्म केजीएफ की तरह सालार में भी विलेन का रोल निभा चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि अब रामचंद्र राजू फिल्मों में ही काम कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जन्नत जुबैर और फैजल शेख का हुआ ब्रेकअप? इंस्टा पर एक-दूजे को किया अनफॉलो
अगली वेब स्टोरी देखें.