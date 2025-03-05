खेसारी लाल से लेकर निरहुआ तक… देखिए इन भोजपुरी एक्टरों की पत्नियों की फोटोज
Shreya Pandey
| Mar 05, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने ऑनस्क्रीन किसी एक एक्ट्रेस के साथ बहुत फिल्में की हैं.
भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे, खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी पर्दे पर खूब जमती है.
आज हम आपको इन एक्टरों की रियल वाइफ की फोटोज दिखा रहें हैं. इन एक्टरों की पत्नियां भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.
निरहुआ की पत्नी का नाम है मंशा देवी है. इनकी शादी साल 2000 में ही हो गई थी.
खेसारी की पत्नी का नाम चंदा देवी है. खेसारी लाल यादव ने साल साल 2006 में चंदा से शादी की थी.
पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से 2018 में की थी. इनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था.
पहली पत्नी से तलाक के बाद मनोज तिवारी ने साल 2020 में सुरभि से शादी रचाई थी. इनकी एक बेटी भी है.
रवि किशन की पत्नी का नाम प्रीति किशन है. इन दोनों के 4 बच्चे हैं.
