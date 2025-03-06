अमेरिका के मंदिर में रचाई शादी, 8 सालों में ही छूटा पति का साथ, सदमें में गई...
Sadhna Mishra
| Mar 06, 2025
एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन शादी के बाद उसके लिए एक फिल्म में भी काम करना मुश्किल हो गया.
ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस शांतिप्रिया की बहन भानुप्रिया हैं. जिनका असली नाम मंगा भानु है.
भानुप्रिया ने साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है.
उन्होंने बॉलीवुड में खुदगर्ज, जहरीले, भाभी और कसम वर्दी की फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है.
लेकिन एक्ट्रेस की शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ में काफी भूचाल आ गया.
दरअसल, एक्ट्रेस ने साल 1998 में डिजिटल ग्राफिक्स इंजीनियर आदर्श कौशल से अमेरिका के एक मंदिर में शादी की थी.
शादी के 4 साल बाद एक्ट्रेस ने एक बेटी की जन्म दिया और फिर फिल्मों में वापसी की.
हालांकि वह साल 2005 से ही अपने पति से अलग रहने लगी थीं और 2018 में उनके पति की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई.
एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि पति की मौत के बाद उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी.
उन्होंने कहा, 'मुझे याद नहीं रहता था कि मुझे क्या करना है.'
'शूटिंग शुरू होने के बाद एक बार तो मैं अपनी लाइनें ही भूल गई थी. ऐसा करीब दो साल तक चलता रहा.'
बता दें कि एक्ट्रेस को नंदी पुरस्कार, राज्य पुरस्कार और फिल्मफेयर समेत कई अवॉर्डों से नवाजा जा चुका है.
