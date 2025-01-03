उम्र के चलते इस हसीना को गंवानी पड़ी थी Raj Kapoor की फिल्म, अब नेता बन कर रहीं देश की सेवा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
बॉलीवुड सुपरस्टार राजकपूर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन राजकपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' उस समय जबरदस्त हिट हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में एक्टर राजीव कपूर एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन राजकपूर की पहली पसंद इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस खुशबू सुंदर थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने इस बात का खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू में किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशबू सुंदर ने बताया राजकपूर उन्हें फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में लॉन्च करना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशबू सुंदर ने बताया कि राजकपूर ने पहले मेरा एक फोटोशूट किया था जिसकी फोटो देखकर उन्होंने कहा 'वो मेरी गंगा है.'
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन खुशबू सुंदर उस समय महज 14 साल की थीं इसलिए उनकी जगह एक्ट्रेस मंदाकिनी को फिल्म में लिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशबू सुंदर साउथ की कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. वो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन दिनों खुशबू सुंदर राजनीति में काफी सक्रिय हैं. वो अब एक नेता के रूप में देश की सेवा कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Pushpa 2 की कमाई में 29वें दिन आई बड़ी गिरावट, फिर भी कमा डाले 1800 करोड़ रुपये
अगली वेब स्टोरी देखें.