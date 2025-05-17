खुशी कपूर ने बिकिनी पहन दिखाया बोल्ड अंदाज, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 17, 2025
एक्ट्रेस खुशी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
खुशी कपूर ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उनकी प्यारी स्माइल फैंस को दीवाना बनाया है.
खुशी कपूर ने बिकिनी पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. उनकी बोल्ड अदाएं फैंस को पसंद आ रही हैं.
खुशी कपूर की फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. उनकी अदाओं को फैंस पसंद कर रहे और रिएक्शन भी कर रहे हैं.
खुशी कपूर के साथ उनके फ्रेंड ओरहान अवात्रामणि भी नजर आ रहे हैं. दोनों ने एक साथ प्यारे पोज दिया है.
खुशी कपूर अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी और बहन जाह्नवी कपूर की तरह एक्टिंग की राह पर हैं.
खुशी कपूर पिछली बार फिल्म 'नादानियां' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ इब्राहिम अली खान दिखाई दिए थे.
