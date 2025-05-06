कियारा ही नहीं इन प्रेग्नेंट सेलिब्रिटीज ने मेट गाला में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
मेट गाला 2025 की हर तरफ धूम मची हुई है. इस बड़े इवेंट में दुनियाभर के तमाम सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया.
मेटा गाला में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तमाम हसीनाएं शिरकत करती नजर आईं. इनमें कई तो प्रेग्नेंट थीं.
आइए जानते हैं कि मेट गाला में कियारा आडवाणी के अलावा किन प्रेग्नेंट हसीनाओं ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं. उन्होंने मेट गाला में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.
पॉप सिंगर रिहाना तीसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने मेट गाला में बेबी बंप के साथ एंट्री ली और लोगों का ध्यान खींचा.
मॉडल कार्ली क्लास ने प्रेग्नेंसी पीरियड में मेट गाला में डेब्यू किया है. इवेंट के दौरान उनका बेबी बंप साफ दिख रहा था.
हॉलीवुड प्रोड्यूसर जिंजी कूगलर तीसरे बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उन्होंने मेट गाला के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट किया.
