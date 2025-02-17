क्या है कियारा आडवाणी का असली नाम? सलमान खान ने दी थी नाम बदलने की सलाह!
Shashikant Mishra
| Feb 17, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बना ली है. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.
फिल्मी दुनिया में मशहूर हो चुकीं कियारा आडवाणी का एक्टिंग में आने से पहले दूसरा नाम था. क्या आप इसे जानते हैं. चलिए हम आपको बताते हैं.
कियारा आडवाणी का जन्म साल 1991 में हुआ था. उनके पिता का जगदीप आडवाणी और मां का नाम जेनेविज जाफरी है.
कियारा आडवाणी एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थीं. वह पत्रकार बनना चाहती थीं. लेकिन उनकी किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया में लेकर आई.
कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया अडवाणी था. बॉलीवुड में पहले से इस नाम से आलिया भट्ट मौजूद थीं. इसलिए सलमान खान की सलाह पर उन्होंने अपना नाम कियारा कर लिया.
कियारा आडवाणी ने साल 2014 में फिल्म 'फगली' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ कई स्टार्स नजर आए थे.
कियारा आडवाणी ने साल 2023 में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी की थी. ये दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.
