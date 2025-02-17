क्या है कियारा आडवाणी का असली नाम? सलमान खान ने दी थी नाम बदलने की सलाह!

कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया अडवाणी था. बॉलीवुड में पहले से इस नाम से आलिया भट्ट मौजूद थीं. इसलिए सलमान खान की सलाह पर उन्होंने अपना नाम कियारा कर लिया. Source: Bollywoodlife.com