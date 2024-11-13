बॉलीवुड में खुद को आउटसाइडर कहकर बुरी फंसी कियारा अडवाणी, फैंस ने किया ट्रोल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी भी हैं.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' में उनके साथ कियारा अडवाणी ने काम किया था.

फिल्म 'भूल भुलैया 2' के दौरान कियारा अडवाणी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसका पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उस वायरल वीडियो में कार्तिक आर्यन की पॉडकास्ट पर की गई बातचीत का एक हिस्सा कियारा के वीडियो के साथ जोड़ा गया है.

जिसमें कार्तिक आर्यन यह कहते हुए नजर आ रहे हैं की आजकल सभी आउटसाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं कियारा अडवाणी उस वीडियो में खुद को 'नो बॉडी' कहते हुए दिख रही हैं. जिसे देख फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

उस वीडियो के नीचे एक यूजर ने कियारा को ट्रोल करते हुए लिखा, "सलमान खान ने कियारा नाम दिया, और वो सबसे अमीर आदमी की बेटी की बेस्ट फ्रेंड है."

यूजर ने आगे लिखा, "स्टेप ग्रैंड डॉटर ऑफ अशोक कुमार, जूही चावला फैमिली फ्रेंड हैं, और भी कई कनेक्शन हैं, और इनको आउटसाइडर बनना है"

ट्रोलर्स इसके बाद भी नहीं रुके एक यूजर ने लिखा, अगर श्रद्धा कपूर आउटसाइडर हो सकती है तो कियारा क्यों नहीं?

सिर्फ कियारा अडवाणी ही नहीं बॉलीवुड में ऐसे कई और भी स्टार्स हैं जो इस मुद्दे को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बने रहते हैं.

