कियारा आडवाणी की सबसे खूबसूरत फोटोज, मासूमियत और क्यूटनेस देख हार बैठेंगे दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी एक्टिंग के अलावे खूबसूरती के लिए भी फेमस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. हम आपको एक्ट्रेस की सबसे खूबसूरत फोटोज दिखा रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी पहनी है, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सफेद लहंगा और व्हाइट-येलो दुपट्टा में एक्ट्रेस का लुक कमाल लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉल्टर ब्लाउज और ब्लैक साड़ी में एक्ट्रेस एकदम अप्सरा लग रहीं हैं. ये फोटो को फैंस भी पसंद आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में एक्ट्रेस एकदम चुलबुली लग रहीं हैं. इस फोटो को भी लोगों ने बहुत लाइक किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत ज्यादा प्यारी लग रहीं हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर बहुत नूर नजर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रेस ड्रेस के साथ लाइट मेकअप में एक्ट्रेस बहुत प्यारी नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'नागिन' बनने से पहले ईशा मालवीय ने लगया हॉटनेस का तड़का, बोल्डनेस देखकर...
अगली वेब स्टोरी देखें.