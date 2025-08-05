कियारा आडवाणी की मिरर सेल्फी ने बढ़ाया War 2 का क्रेज, BTS तस्वीरें हुईं वायरल
Sadhna Mishra
| Aug 05, 2025
इन दिनों मदरहुड एन्जॉय कर रही कियारा आडवाणी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
दरअसल, कियारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो 'वॉर 2' के सेट से BTS मोमेंट्स की हैं.
सामने आई इन खास फोटोज में कियारा आडवाणी के साथ ऋतिक रोशन और डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी नजर आ रहे हैं.
अपनी इन स्टाइलिश तस्वीरों के साथ कियारा ने कैप्शन में 'वॉर 2' का गाना 'आवन जावन' लिखा है.
बता दें कि, 'वॉर 2' में कियारा और ऋतिक की जोड़ी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखेगी.
इस एक्शन-पैक्ड फिल्म का निर्देशन 'ब्रह्मास्त्र' फेम अयान मुखर्जी कर रहे हैं, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टारर ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
