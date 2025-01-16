'हैप्पी बर्थडे सोलमेट' पति के जन्मदिन पर कियारा आडवाणी ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें
Sadhna Mishra
| Jan 16, 2025
चार्मिंग एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी, 2025 को 40 साल के हो गए.
हर कोई एक्टर को जन्मदिन की बधाई दे रहा है. ऐसे में उनकी पत्नी ने खास अंदाज में उन्हें विश किया है.
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने पति के जन्मदिन पर ट्रिप की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में कियारा और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ ट्रिप को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं.
वहीं एक्ट्रेस ने इन फोटोज को शेयर करते हुए पति के लिए प्यारा सा नोट भी लिखा.
कियारा ने पोस्ट में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे माई सोलमेट.'
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी साल 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे.
