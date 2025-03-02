'नजर ना लगे...' प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी का हाथ थामे दिखे सिद्धार्थ, फैंस यूं उतार रहे नजर
Pratibha Gaur
| Mar 02, 2025
बी टाउन के हैपनिंग कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने दो दिन पहले गुड न्यूज सुनाई थी.
सिद्धार्थ-कियारा ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, 'हम जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं.'
इस खबर के सामने आने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
अब प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन फोटोज में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक-दूसरे का हाथ थामे दिख रहे हैं.
इन तस्वीरों में जहां कियारा आडवाणी वहाइट कलर का हैंड प्रिंटेड आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
कियारा-सिद्धार्थ के इन फोटोज पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इस जोड़ी को नजर ना लगे.'
