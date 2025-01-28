'व्हाइट सीमेंट में...', Kiara Advani को देख चकराया लोगों का सिर!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में काफी समय से एक्टिव हैं, वह हाल ही में वह साउथ की फिल्म गेम चेंजर में राम चरण के साथ नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी फिल्मों में काम करने के अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्होंने हाल ही में अपने लेटस्ट फोटोशूट की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस की अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी की तस्वीरों को जहां फैंस पसंद कर रहे हैं, वहीं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'व्हाइट सीमेंट में गिर गई थीं'. एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या पहन लिया'.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवामी ने साल 2023 में अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी की थी. ये दोनों अक्सर रोमांटिक फोटोज दिखाते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तो इस वजह से 'क्राइम पेट्रोल' में नहीं किया जाता मेकअप, एक एपिसोड को शूट करने में लगते हैं इतने हफ्ते
अगली वेब स्टोरी देखें.