'व्हाइट सीमेंट में...', Kiara Advani को देख चकराया लोगों का सिर!

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में काफी समय से एक्टिव हैं, वह हाल ही में वह साउथ की फिल्म गेम चेंजर में राम चरण के साथ नजर आई थीं.

कियारा आडवाणी फिल्मों में काम करने के अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.

कियारा आडवाणी की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्होंने हाल ही में अपने लेटस्ट फोटोशूट की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं.

कियारा आडवाणी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस की अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

कियारा आडवाणी की तस्वीरों को जहां फैंस पसंद कर रहे हैं, वहीं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है.

कियारा आडवाणी को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'व्हाइट सीमेंट में गिर गई थीं'. एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या पहन लिया'.

कियारा आडवामी ने साल 2023 में अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी की थी. ये दोनों अक्सर रोमांटिक फोटोज दिखाते रहते हैं.

