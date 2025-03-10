फैशन के लिए इस अरबपति हसीना ने पहनी इतनी टाइट ड्रेस, छिल गई पीठ, अब बोलीं...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन अपने आउटफिट्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं.

साल 2024 में उन्होंने मेट गाला के दौरान एक ऐसा आउटफिट पहना था, जिससे उनकी पीठ बुरी तरह से छिल गई थी.

किम कार्दशियन ने साल 2024 के मेट गाला में फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस मेसन मार्जिएला का कॉर्सेट पहना था.

किम के इस आउटफिट को जॉन गैलियानो ने डिजाइन किया था, इसके साथ उन्होंने मैटलिक स्कर्ट पहनी थी.

इस पूरे आउटफिट के साथ किम कार्दशियन ने ग्रे कार्डिगन पहना था, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थीं.

किम ने द कार्दशियन के एक एपिसोड में बताया कि इस सिल्वर कॉर्सेट ड्रेस की वजह से उन्हें पीठ की इंजरी हो गई थी.

इसके अलावा उन्होंने अपनी पीठ पर चोट के निशान भी दिखाए थे. किम ने कहा था कि वह इस आउटफिट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी.

किम ने कहा कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो इतनी टाइट थी कि उनकी पीठ तक छिल गई थी.

इसके अलावा किम ने कहा कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी.

