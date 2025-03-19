शादी-सगाई में बना चुकी है रिकॉर्ड फिर मां बनने से क्यों भाग रही हैं ये एक्ट्रेस?
Sadhna Mishra
| Mar 19, 2025
साल 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' से रातोंरात मशहूर हुई एक्ट्रेस किम शर्मा अब 45 साल की हो चुकी हैं.
हालांकि एक्ट्रेस आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ जाती हैं.
दरअसल, एक्ट्रेस ने साल 2010 में केन्या के बिजनेसमैन अली पुंजानी से शादी की थी, पर 6 साल बाद ही उनका तलाक हो गया.
ऐसे में इंटरनेट पर उनकी दो शादियों की अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की और सच्चाई बताई.
किम ने कहा, 'मेरी एक ही शादी हुई है. दूसरी शादी का क्या ढिंढोरा? करनी होगी तो करूंगी.'
किम ने आगे कहा, 'लोग इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि किसने कितनी शादी की, जिसको जितनी करनी है उतनी ही करे. एक्सपीरियंस करने में क्या बुरा है.'
फिर किम ने खुलासा किया कि, 'मेरी दो बार शादी नहीं हुई लेकिन मैंने 4 बार सगाई जरूर की है. मुझे प्यार से प्यार है.'
'जब लगता है यही वो इंसान है, तो इसमें गलत क्या. लेकिन इसके बाद उन्होंने बच्चों को लेकर शॉकिंग बयान दिया.'
किम ने बताया कि, 'उन्हें बच्चे कभी नहीं चाहिए और न ही वह कभी बच्चे पैदा करेंगीं. इसके पीछे की वजह और भी शॉकिंग है.'
एक्ट्रेस का कहना है कि मैं खुद को बच्चों का टिफिन पैक करते हुए नहीं देख सकती. उन्होंने कहा, 'कभी आपने देखा है बुढ़ापे में बच्चे मां-बाप के पास रहते हैं.'
'जब सब खुद ही करना पड़ता है, तो बच्चे क्यों पैदा करना?'
बता दें कि किम फिल्मों में 2000 से 2010 तक एक्टिव रहीं, फिर शोबिज छोड़ अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की.
किम की लव लाइफ में क्रिकेटर युवराज सिंह और एक्टर हर्षवर्धन राणे जैसे नाम भी जुड़े.
