'लापता लेडीज' बनी 'लॉस्ट लेडीज', ऑस्कर से पहले ही बदला किरण राव ने अपनी फिल्म का नाम

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

डायरेक्ट किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' उनके करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई है.

किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है. इस फिल्म ने अच्छी कमाई भी की है.

फिल्म 'लापता लेडीज' को इतना पसंद किया गया कि इस फिल्म ने ऑस्कर नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.

मगर ऑस्कर से पहले ही फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने इसका नाम बदल दिया है.

दरअसल, किरण राव ने अपनी फिल्म 'लापता लेडीज' का नाम बदलकर उसे 'लॉस्ट लेडीज' कर दिया है.

किरण राव ने अपनी फिल्म को वर्ल्डवाइड प्रमोट करने और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको पहचान दिलाने के लिए इसका नाम बदला है.

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर के दी है.

पोस्ट में फिल्म 'लापता लेडीज' के पोस्टर को दिखाया गया है. जिसमें टाईटल 'लॉस्ट लेडीज' लिखा हुआ है.

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा किए गए इस पोस्ट को किरण राव और इसकी पूरी कास्ट ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

आपको बता दें, किरण राव की ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन में हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के साथ कंपीट कर रही है.

