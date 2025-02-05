कास्टिंग काउच का शिकार हुई ये हसीना, 'कॉम्प्रोमाइज करोगी' के सवाल पर...
Pratibha Gaur
| Feb 05, 2025
एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी जल्द ही हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म 'बैडऐस रविकुमार' में नजर आने वाली हैं.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कीर्ति ने अपना कास्टिंग काउंच एक्सपीरियंस साझा किया.
उन्होंने कहा कि जब मुझसे कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा गया तो मेरी हंसी छूट गई थी.
इसके अलावा कीर्ति ने ये भी कहा कि वह कास्टिंग काउच को एक गंभीर इशू नहीं मानती हैं.
कीर्ति ने कहा, 'मेरे करियर के शुरुआत में एक घटना घटी थी. साउथ इंडस्ट्री में एक बार किसी ने मुझसे ये पूछा था.'
उन्होंने कहा, 'लेकिन मैंने सोचा कि क्या यही वह कास्टिंग काउच वाली चीज है, मैंने उनसे पूछ ही लिया.'
मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं? मैं शॉक नहीं थी बल्कि मुझे हंसी आ रही थी.
कीर्ति ने आगे कहा, 'मुझे लगा इतना सुना है इसके बारे में, क्या ये ऐसे ही होता है? जाहिर है मैंने मना कर दिया था.'
कीर्ति ने आगे कहा, 'मैं सोच रही थी कि कैसे इतना बवाल मचाया हुआ था इस बात का, लेकिन जब यह मेरे साथ हुआ तो मुझे फनी लगा.'
