MS Dhoni को नहीं मिला था पहला प्यार, फिर अनजान लड़की बनी हमसफर
Shashikant Mishra
Jan 21, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने काफी नाम कमाया है. उनकी जिंदगी पर एक फिल्म 'एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी' बन चुकी है.
महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत ने उनका रोल किया था. सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो चुका है. 21 जनवरी को एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है.
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर महेंद्र सिंह धोनी की लव स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं.
महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी में सबसे पहले प्रियंका नाम की लड़की की एंट्री हुई. दोनों का साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाया क्योंकि प्रियंका का एक्सीडेंट में निधन हो गया था.
प्रियंका के निधन के बाद महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. उन्हें जिंदगी में काफी डाउनफॉल देखना पड़ा. फिर उनकी जिंदगी में साक्षी आई थीं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब साक्षी की महेंद्र सिंह धोनी से पहली मुलाकात हुई थी तब उन्हें नहीं पता था वह इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है.
साक्षी की मासूमियत ने महेंद्र सिंह धोनी को दीवाना बना दिया था. साल 2010 में साक्षी और महेंद्र सिंह धोनी ने शादी कर ली. फिलहाल, दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.
