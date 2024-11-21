कौन है Mohini Dey, जिन्हें बताया जा रहा है AR Rahman और Saira Banu के तलाक की वजह?
Pratibha Gaur
| Nov 21, 2024
म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान और उनकी बीवी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं. दोनों के डिवोर्स के अनाउंसमेंट से हर कोई हैरान है.
लेकिन इसी बीच एआर रहमान के तलाक के कुछ घंटों बाद उनकी बेसिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने तलाक का ऐलान किया.
ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मोहिनी डे हैं कौन? तो इसके लिए पढ़िया बॉलीवुडलाइफ की ये रिपोर्ट.
मोहिनी डे भारत की सबसे यंग बेसिस्ट हैं, जिनका जन्म साल 1996 में हुआ था.
उन्होंने केवल 11 साल की उम्र में बेस गिटार के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुर कर दिया था.
मोहिनी ने केवल 15 साल की उम्र से एआर रहमान के साथ काम करना शुरू कर दिया था तो वहीं उनके मेंटर लुईस बैंक्स रहे हैं.
मोहिनी ने एआर रहमान के साथ मिलकर 'रॉकस्टार' समेत कई फिल्मों के लिए बेस गिटार बजाया है.
इसके अलावा मोहिनी एआर रहमान के कई लाइव शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं.
इसके साथ ही वह ग्लोबल म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ भी काम कर चुकी हैं, जिसमें स्टीव वाई और तबला वादक जाकिर हुसैन का नाम शामिल है.
