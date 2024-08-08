कौन हैं शोभिता धूलिपाला? जिन्होंने नागा चैतन्य से की सगाई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य ने सगाई कर ली है।

यह जानकारी नागार्जुन ने दोनों की सगाई के फोटोज शेयर कर फैंस को दी।

बता दें कि शोभिता धूलिपाला एक एक्टर के साथ-साथ मॉडल भी हैं।

शोभिता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के तौर पर की थी।

साल 2013 में शोभिता फेमिना मिस इंडिया बनी थीं।

शोभिता ने 2016 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म 'रमन राघव 2.0' से एक्टिंग में डेब्यू किया था।

इसके बाद शोभिता कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आईं।

हालांकि 2019 में आई शोभिता की वेबसीरीज 'मेड इन हेवन' से एक्ट्रेस को खूब पहचान मिली।

हाल ही में शोभिता 'पोन्नियिन सेल्वन' फिल्म में भी नजर आई थीं।

वहीं अब शोभिता अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो गई हैं।

