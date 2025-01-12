जानें क्यों बॉलीवुड में शुक्रवार और साउथ में गुरुवार को रिलीज होती है नई मूवी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2025
आप अक्सर सोचते होंगे की साउथ की मूवी गुरुवार और बॉलीवुड फिल्में शुक्रवार को ही क्यों रिलीज होती हैं?
इस रिपोर्ट में आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे.
बॉलीवुड फिल्मों के शुक्रवार के दिन इसलिए रिलीज किया जाता है क्योंकि यह लास्ट वर्किंग डे होता है.
वहीं अगले दो दिन यानी शनिवार और रविवार को ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है और ऐसे में लोग फिल्में देखना पसंद करके हैं.
इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को वीकेंड का बड़ा फायदा मिलता है और मूवी का कलेक्शन शानदार होता है.
वहीं शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है और इस लिहाज से ज्यादातर प्रोड्यूसर्स शुक्रवार के दिन ही अपनी फिल्में रिलीज करना शुभ मानते हैं.
वहीं साउथ में गुरुवार को फिल्में रिलीज होती हैं, जिसका कारण धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ा है.
और इस कारण साउथ में ज्यादातर फिल्मों को गुरुवार के दिन ही रिलीज किया जाता है.
