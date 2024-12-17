इस वजह से करीना कपूर का नाम पड़ा 'बेबो' और करिश्मा का 'लोलो'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2024

कपूर खानदान की बेटियां करीना कपूर और करिश्मा कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को घायल कर देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आपको पता है कि करीना का नाम 'बेबो' तो वहीं करिश्मा कपूर को 'लोलो' के नाम से बुलाया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने बताया कि उन दोनों का निकनेम आखिर कैसे पड़ा?

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर ने बताया कि

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा ने बताया कि एक विदेशी एक्ट्रेस है जीना लोलोब्रिगिडा, वहां से उनका नाम लोलो पड़ा.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, 'इसके अलावा मेरी मां सिंधी है तो वहां एक रोटी होती है, जिसे मीठी लोलो कहा जाता है.'

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा कपूर ने बताया कि उससे भी मेरा नाम 'लोलो' पड़ा.

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा ने बताया कि जब बेबो पैदा हुई, तो हर कोई सोच रहा था कि उनका भी ऐसा ही कोई क्यूट-सा निकनेस होना चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया कि करीना एक बेबी थी और इसलिए मेरे पापा ने उनका नाम बेबो रख दिया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 1500 करोड़ रुपये से एक कदम दूर Pushpa 2, 12वें दिन किया इतना कलेक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.