इस वजह से करीना कपूर का नाम पड़ा 'बेबो' और करिश्मा का 'लोलो'
Pratibha Gaur
| Dec 17, 2024
कपूर खानदान की बेटियां करीना कपूर और करिश्मा कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को घायल कर देती हैं.
लेकिन क्या आपको पता है कि करीना का नाम 'बेबो' तो वहीं करिश्मा कपूर को 'लोलो' के नाम से बुलाया जाता है.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने बताया कि उन दोनों का निकनेम आखिर कैसे पड़ा?
करीना कपूर ने बताया कि
करिश्मा ने बताया कि एक विदेशी एक्ट्रेस है जीना लोलोब्रिगिडा, वहां से उनका नाम लोलो पड़ा.
उन्होंने कहा, 'इसके अलावा मेरी मां सिंधी है तो वहां एक रोटी होती है, जिसे मीठी लोलो कहा जाता है.'
करिश्मा कपूर ने बताया कि उससे भी मेरा नाम 'लोलो' पड़ा.
करिश्मा ने बताया कि जब बेबो पैदा हुई, तो हर कोई सोच रहा था कि उनका भी ऐसा ही कोई क्यूट-सा निकनेस होना चाहिए.
उन्होंने बताया कि करीना एक बेबी थी और इसलिए मेरे पापा ने उनका नाम बेबो रख दिया.
