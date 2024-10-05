टीवी पर इस वजह से बार-बार दिखाई जाती है अमिताभ की 'सूर्यवंशम'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
टीवी चैनल सेट मैक्स पर अक्सर अमिताभ बच्चन की 'सूर्यवंशम' फिल्म दिखाई जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के कई किरदार हीरा ठाकुर से लेकर गौरी के नाम भी हर किसी को रट चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ की इस फिल्म के डायलॉग्स तो बच्चे-बच्चे की जुवान पर रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर भी 'सूर्यवंशम' को लेकर अक्सर मीम्स देखने को मिल जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'सूर्यवंशम' को आखिर टीवी पर इतना क्यों दिखाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल सेट मैक्स ने इस फिल्म के 100 साल के राइट्स खरीद लिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'सूर्यवंशम' फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
और इसी साल यह चैनल भी लॉन्च हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में चैनल ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए और यही कारण है कि 'सूर्यवंशम' को बार-बार टीवी पर दिखाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन साइको थ्रिलर मलयालम फिल्मों को देखकर कांप उठेगी रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.