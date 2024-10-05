टीवी पर इस वजह से बार-बार दिखाई जाती है अमिताभ की 'सूर्यवंशम'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2024

टीवी चैनल सेट मैक्स पर अक्सर अमिताभ बच्चन की 'सूर्यवंशम' फिल्म दिखाई जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म के कई किरदार हीरा ठाकुर से लेकर गौरी के नाम भी हर किसी को रट चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ की इस फिल्म के डायलॉग्स तो बच्चे-बच्चे की जुवान पर रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर भी 'सूर्यवंशम' को लेकर अक्सर मीम्स देखने को मिल जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'सूर्यवंशम' को आखिर टीवी पर इतना क्यों दिखाया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल सेट मैक्स ने इस फिल्म के 100 साल के राइट्स खरीद लिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'सूर्यवंशम' फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

और इसी साल यह चैनल भी लॉन्च हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में चैनल ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए और यही कारण है कि 'सूर्यवंशम' को बार-बार टीवी पर दिखाया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन साइको थ्रिलर मलयालम फिल्मों को देखकर कांप उठेगी रूह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.