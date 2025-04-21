कृति खरबंदा ने फैंस से पूछा 'मंडे मूड', यूजर का कमेंट देख जवाब देने पर मजबूर हुई एक्ट्रेस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 21, 2025
बॉलीवुड ही नहीं साउथ फिल्मों में काम कर चुकी टैलेंटेड एक्ट्रेस कृति खरबंदा अपनी खूबसूरती और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने 'शादी में जरूर आना', 'हाउसफुल 4' और '14 फेरे' जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों के साथ-साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने ट्रेंडी पोस्ट्स से फैंस को एंगेज रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच कृति ने एक पोस्ट किया, जिसमें यूजर के कमेंट पर वह जवाब देने पर मजबूर हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, कृति ने अपनी लेटेस्ट फोटोज पोस्ट करते हुए फैंस से 'मंडे मूड' के बारे में पूछा.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक आउटफिट में सेक्सी फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'तुम किस मंडे मूड में हो?
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मैं ब्लू हार्ट किसी को देता वेता नहीं लेकिन आपको दे दे रहा हूं....'
Source:
Bollywoodlife.com
यूजर का ये जवाब एक्ट्रेस को इतना क्यूट लगा कि वह जवाब देने पर मजबूर हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
कृति ने इस कमेंट के जवाब में लिखा, 'hahahah! Thank u.'
Source:
Bollywoodlife.com
कृति का ये पोस्ट न सिर्फ फैन्स को पसंद आया बल्कि, एक्ट्रेस का यूं उनका जवाब देना भी लोगों का दिल खुश कर गया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर के देसी लुक को देख हो जाएंगे दीवाने, साड़ी और लहंगे में लगती हैं हुस्न परी
अगली वेब स्टोरी देखें.