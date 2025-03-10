Kriti Sanon का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में देख फैंस बोले, 'आप बहुत...'

हर साल सितारे अपने ग्लैमरस लुक्स से रेड कार्पेट पर चार चांद लगा देते हैं. इस बार कृति सेनन ने अपने ब्लैक डायर गाउन में ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया. Source: Bollywoodlife.com