Kriti Sanon का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में देख फैंस बोले, 'आप बहुत...'
Masummba Chaurasia
| Mar 10, 2025
बॉलीवुड के सबसे बड़े अवॉर्ड शोज में से एक, IIFA सिर्फ फिल्मों का जश्न नहीं होता, बल्कि यह फैशन प्रेमियों के लिए भी एक शानदार मौका होता है.
हर साल सितारे अपने ग्लैमरस लुक्स से रेड कार्पेट पर चार चांद लगा देते हैं. इस बार कृति सेनन ने अपने ब्लैक डायर गाउन में ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया.
IIFA 2025 में कृति सेनन ने डायर की ब्लैक मिड-लेंथ ड्रेस पहनी, जो वन-शोल्डर स्ट्रैप और स्वॉयर नेकलाइन के साथ बेहद एलिगेंट लग रही थी.
शोल्डर स्ट्रैप के पास एक स्टाइलिश डेकोरेटिव नॉट ने उनके आउटफिट को और खास बना दिया. ड्रेस का ग्रेसफुल सिल्हूट इसे मिनिमलिस्टिक और क्लासी बना रहा था.
कृति के इस लुक की खास बात थी उनका स्मोकी आई मेकअप, जिसने उनके लुक को ड्रामेटिक टच दिया. उन्होंने अपने आउटफिट को ब्लैक डायर मिनी बैग और म्यूटेड गोल्ड ईयर कफ के साथ पेयर किया.
कोई भारी-भरकम ज्वेलरी नहीं, सिर्फ एक स्लीक पुल-बैक पोनीटेल और मिनिमल एक्सेसरीज, जो उनके लुक को परफेक्ट बैलेंस दे गई.
सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस लुक के दीवाने हो गए, उनकी फोटोज वायरल होते ही फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी.
किसी ने कहा "कृति क्वीन लग रही हैं!", तो किसी ने लिखा "ब्लैक में कृति ने आग लगा दी."
