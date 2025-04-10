Kriti Sanon का हॉट अवतार! हाई स्लिट शिमरी गाउन में ढाया कहर, फैंस बोले- ''लड़की तुम...''
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 10, 2025
बॉलीवुड दीवा कृति सेनन ने एक बार फिर लुक्स से मचाया तहलका.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक इवेंट में कृति शिमरी हाई स्लिट गाउन में पहुंचीं.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं कृति ने हर किसी का ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी अदाओं और खूबसूरती पर फिदा नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ओवरऑल उन्होंने स्मोकी मेकअप और ओपन हेयर से अपने लुक को कंप्लीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कृति सेनन का ये लुक देख फैंस बोले- ''व्हाइट ब्यूटी'', तो किसी ने बोला, ''लड़की तुम सबसे खूबसूरत हो.''
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी तस्वीरों पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं, और खूब हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: समर लुक के लिए एकदम परफेक्ट हैं ये आउटफिट्स, नहीं होगा गर्मी का एहसास
अगली वेब स्टोरी देखें.