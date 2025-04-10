Kriti Sanon का हॉट अवतार! हाई स्लिट शिमरी गाउन में ढाया कहर, फैंस बोले- ''लड़की तुम...''

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Apr 10, 2025

बॉलीवुड दीवा कृति सेनन ने एक बार फिर लुक्स से मचाया तहलका.

हाल ही में एक इवेंट में कृति शिमरी हाई स्लिट गाउन में पहुंचीं.

ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं कृति ने हर किसी का ध्यान खींचा.

उनका स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फैंस उनकी अदाओं और खूबसूरती पर फिदा नजर आ रहे हैं.

ओवरऑल उन्होंने स्मोकी मेकअप और ओपन हेयर से अपने लुक को कंप्लीट किया है.

कृति सेनन का ये लुक देख फैंस बोले- ''व्हाइट ब्यूटी'', तो किसी ने बोला, ''लड़की तुम सबसे खूबसूरत हो.''

फैंस उनकी तस्वीरों पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं, और खूब हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.

 अगली वेब स्टोरी देखें.