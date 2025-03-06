रंगों की मस्ती से कोसों दूर हैं ये 6 स्टार्स, लिस्ट में शामिल है इस टॉप एक्ट्रेस का नाम
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
आम से लेकर खास तक सभी होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं मनोरंजन जगत में तो इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन कुछ ऐसे सितारे भी हैं, जो रंगों के इस त्योहार से दूर ही रहते हैं. आइए जानते हैं इसमें किस-किस के नाम शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रणवीर सिंह को होली के रंग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो इस त्योहार से दूर रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर भी होली का त्योहार नहीं मनाती हैं. उन्होंने अपने दादा राज कपूर के निधन के बाद से होली खेलना छोड़ दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
जॉन अब्राहम भी होली नहीं मनाते, उनका मानना है कि केमिकल रंग नेचर और स्किन दोनों के लिए ठीक नहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ भी इस लिस्ट में हैं, वो होली के रंगों से किनारा करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर भी रियल लाइफ में रंगों से बचते हैं. इसलिए वो भी होली से दूर ही रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कृति सेनन को होली का शौक नहीं, वो रंगों से कोसों दूर रहती हैं. इसलिए वो होली का त्योहार भी नहीं मनाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सहेली बनी सौतन! दोस्त के पति पर आया इस बॉलीवुड हसीना का दिल, शादी से पहले हुई...
अगली वेब स्टोरी देखें.