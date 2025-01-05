Stree 3 के लिए Shraddha Kapoor वाले रोल में फिट बैठ सकती हैं ये एक्ट्रेसेस
Shashikant Mishra
| Jan 05, 2025
फिल्म 'स्त्री' और फिल्म 'स्त्री 2' में श्रद्धा कपूर ने अपने रोल से लोगों का ध्यान खींचा.
फिल्म 'स्त्री 3' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है.
अगर फिल्म 'स्त्री 3' में श्रद्धा कपूर की जगह इन एक्ट्रेसेस को लिया जाए तो भी फैंस को मजा आ जाएगा.
कृति सेनॉन पर भी श्रद्धा कपूर का रोल जम सकता है. वह हॉरर मूवी 'भेड़िया' कर चुकी हैं.
आलिया भट्ट फिल्म 'स्त्री 3' में श्रद्धा कपूर का रोल अच्छे से निभा सकती हैं.
दीपिका पादुकोण भी फिल्म 'स्त्री 3' में अपने रोल के साथ न्याय कर सकती हैं.
कटरीना कैफ भी फिल्म 'स्त्री 3' के किरदार के लिए परफेक्ट हो सकती हैं.
फिल्म 'स्त्री 3' में प्रियंका चोपड़ा पर ये रोल जच सकता है.
