वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी ये एक्ट्रेस, बोली- 'अकेले जाकर...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2025
फिल्म इंडस्ट्री में तमाम स्टार्स ने अपने वन नाइट स्टैंड को लेकर खुलकर बात की है. अब एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने इस पर बात की है.
कुब्रा सैत ने बताया है कि वो वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने अबार्शन कराया था कि क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहती थीं.
कुब्रा सैत ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं जब अबॉर्शन के दौर से गुजर रही थी तब मुझे नहीं लगता था कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी.'
'मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही उतना जज्बा था कि कह सकूं कि अगर ये हम नहीं करते हैं तो भी जी लेंगे. मुझे उस पल ऐसा लगा कि मुझमें ताकत ही नहीं हैं.'
'मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खालीपन लग रहा था जैसे मैं इसके लायक ही नहीं हूं. लेकिन उसके लंबे समय बाद जो मुझे महसूस हुआ वो असली हिम्मत थी.'
'मैं खुद को इस काबिल बना पाई कि अपने लिए एक फैसला ले सकूं. मैंने जो किया वो सही था. मैंने खुद का साथ दिया. अपने फैसले की इज्जत की.'
'मैं उस स्टीरियोटीपिकल पैटर्न को तोड़ने को कामयाब रही. उस सामाजिक बंधन से निकलने में सफल रही और किसी को इस बारे में पता नहीं था.'
कुब्रा सैत ने कहा 'अबॉर्शन के लिए मैं खुद गई थी, अकेले जाकर अबार्शन कराया. कोई मेरे साथ नहीं था, उस प्रॉजिसर से मैं अकेले ही गुजरी हूं.'
