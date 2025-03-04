वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी ये एक्ट्रेस, बोली- 'अकेले जाकर...'

'मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही उतना जज्बा था कि कह सकूं कि अगर ये हम नहीं करते हैं तो भी जी लेंगे. मुझे उस पल ऐसा लगा कि मुझमें ताकत ही नहीं हैं.' Source: Bollywoodlife.com