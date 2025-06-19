Rashmika Mandanna का नए लुक के साथ दिल छू लेने वाला मैसेज, बोलीं- 'हमें नहीं पता कितना समय बचा...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 18, 2025
रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर अपना साड़ी वाला ट्रेडिशनल लुक और एक और क्यूट आउटफिट में तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
रश्मिका ने अपने पोस्ट में एक इमोशनल नोट लिखा, 'हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है... इसलिए एक-दूसरे के प्रति दयालु बनें और वो करें जो सच में मायने रखता है.'
एक्ट्रेस की इन फोटोज और कैप्शन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने उन्हें 'क्रश्मिका' कहा तो किसी ने लिखा, 'आपके आस-पास रहना हमें खुश करता है.'
उनके लुक और भावुक मैसेज को देखकर फैंस तारीफों की बौछार कर रहे हैं. किसी ने लिखा 'गुलाब रूप', 'सुंदर महिला' तो कईयों ने हार्ट और फायर इमोजी शेयर किए हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें, तो रश्मिका मंदाना जल्द ही अपनी नई फिल्म 'कुबेर' में नजर आएंगी. इस फिल्म को लेकर वह खूब सुर्खियों में हैं.
इस बिग बजट फिल्म में रश्मिका के साथ साउथ के दो बड़े सितारे, धनुष और नागार्जुन भी नजर आएंगे.
'कुबेर' 20 जून 2025 को मल्टी-लैंग्वेज रिलीज के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसको लेकर फैंस खासे एक्साइटेड हैं.
'पुष्पा' की श्रीवल्ली के बाद रश्मिका को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं.
