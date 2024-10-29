कुलभूषण खरबंदा और कृति खरबंदा का रिश्ता क्या है? जानिए सच्चाई
Ankita Kumari
Oct 29, 2024
फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले कुलभूषण खरबंदा को कौन नहीं जानता होगा.
कुलभूषण खरबंदा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.
कुलभूषण खरबंदा और कृति खरबंदा के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं.
आइए इस रिपोर्ट में हम आपको इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई के बारे में बताते हैं.
कन्नड़ और तेलुगू फिल्मों में अपनी एक्टिंग से कृति खरबंदा ने खूब नाम कमाई है.
बता दें, कृति खरबंदा और कुलभूषण खरबंदा के बीच कोई रिश्ता नहीं है.
दोनों एक्टर्स के सरनेम एक हैं, लेकिन वो लोग के फैमिली अलग हैं.
कृति खरबंदा के पिता का नाम अश्वनी खरबंदा है और एक्ट्रेस बैंगलोर में पली-बढ़ी हैं.
