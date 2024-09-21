बॉलीवुड गानों से ज्यादा पॉपुलर हैं कुमार विश्वास की ये 5 कविताएं
Shashikant Mishra
| Sep 20, 2024
कुमार विश्वास देश के मशहूर कवियों में से एक हैं।
कुमार विश्वास की रचनाओं को लोग खूब सुनते हैं।
कुमार विश्वास की कई कविताएं हैं जो बॉलीवुड गानों से भी ज्यादा पॉपुलर हैं।
आइए जानते हैं कि कुमार विश्वास के टॉप 5 कविताएं कौन सी हैं।
'एक पगली लड़की' को काफी पसंद किया गया।
'कोई दीवाना कहता है' का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।
'भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा' खूब सुनी जाती है।
'जिसकी धुन पर दुनिया नाचे' लोगों को पसंद आई।
'जो धरती से अम्बर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है' काफी पॉपुलर हुई।
